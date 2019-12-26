В Екатеринбурге школьник напал на учительницу, возбуждено уголовное дело

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственные органы СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего школьника, подозреваемого в нападении на учительницу в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, утром 25 декабря ученик одной из школ Екатеринбурга из личной неприязни нанес преподавателю школы телесные повреждения, однако женщина смогла оказать подростку сопротивление, что и спасло ей жизнь. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК (покушение на убийство).

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, подросток напал на учительницу на улице, нанес ей телесные повреждения, после чего скрылся.

Следователи допрашивают участников и свидетелей конфликта и потребуют характеризующий материал в отношении семьи подростка. Как сообщили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга, состояние учителя стабильное, обстоятельства и причины инцидента уточняются.-0-