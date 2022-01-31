В Эквадоре из-за разлива нефти пострадали более 2,1 га земель

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эквадоре, произошедший разлив нефти из нефтепровода, привел к загрязнению охраняемой природной территории и нескольких рек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды и водных ресурсов Эквадора.

"Пострадавшая территория находится в национальном парке Каямбе-Кока, разлив нефти произошел в пределах природоохранной зоны. Общая площадь пострадавших районов составляет 21 007 кв. м, 16 913 из которых находятся в природоохранной зоне", - говорится в заявлении ведомства. Нефть просочилась в реку Кока, которая обеспечивает питьевой водой местные населенные пункты, в которых проживают коренные народы.

Утечка нефти произошла в прошлую пятницу на эквадорском нефтепроводе тяжелой сырой нефти в провинции Напо в центральной части Эквадора, в результате камнепада, вызванного сильными дождями в регионе.-0-