В Эквадоре извергается вулкан Сангай – улицы городов засыпаны пеплом

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пепел осел на территории нескольких городов Эквадора после извержения действующего вулкана Сангай. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на республиканскую службу управления рисками и чрезвычайными ситуациями.

"Национальная служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями осуществляет постоянный мониторинг распространения в разных районах страны пепла из вулкана Сангай", - говорится в отчете, который был опубликован на сайте ведомства. Как отмечает служба, вулканический пепел осел в 16 населенных пунктах.

О пострадавших и разрушениях в результате извержения вулкана не сообщается.-0-