В Эквадоре полицейские изъяли тонну марихуаны

Фото из Twitter-аккаунта полиции Эквадора
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Эквадора изъяли тонну марихуаны в городе Эсмеральдас на севере страны. Такая информация размещена на странице полиции южноамериканской республики в Twitter, сообщает ТАСС.
Была проведена спецоперация по борьбе с наркотрафиком. "Мы задержали двух человек и изъяли 1 тонну марихуаны в городе Эсмеральдас. Задержанные причастны к сбору и продаже наркотиков", - уточняется в сообщении.
Сейчас полиция ведет поиск сообщников задержанных.-0-