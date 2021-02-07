В Эквадоре пройдут президентские и парламентские выборы

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 13 млн граждан Эквадора примут участие в президентских и парламентских выборах, которые пройдут 7 февраля, сообщает ТАСС.

Жителям предстоит избрать главу государства, вице-президента, 137 членов Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) и пятерых депутатов, которые будут представлять республику в Андском парламенте - совещательном органе Андского сообщества наций.

На высший государственный пост в Эквадоре претендуют 16 человек. Действующий глава государства Ленин Морено решил не переизбираться на второй срок из-за низкого уровня популярности среди населения.

Согласно опросам общественного мнения, основная борьба за пост главы государства развернется между тремя кандидатами. Главным фаворитом президентской кампании считается экономист Андрес Араус, который представляет коалицию "Союз ради надежды" (UNES), объединяющую левоцентристские и умеренные партии. Вторым по популярности претендентом на высший пост является представитель правоцентристского "Движения КРЕО" экс-банкир Гильермо Лассо. Главное обещание его предвыборной программы - создание свободной, конкурентоспособной экономики и новых рабочих мест. Третье место в рейтинге занимает Яку Перес из левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик".

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если это никому не удастся, 11 апреля состоится второй тур выборов. В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

По данным социологических опросов, лидером избирательной гонки является Араус, которого готовы поддержать в среднем около 35% эквадорцев.

Представители 17 партий претендуют на 137 мест в национальном парламенте. Основная борьба развернется между представителями четырех политических сил.

Правом голоса обладают граждане Эквадора старше 16 лет. Голосование является обязательным для лиц в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающих на родине. Для граждан в возрасте с 16 до 18 лет и старше 65 лет участие в голосовании добровольное.

Избранный президент вступит в должность 24 мая. Его мандат рассчитан на четыре года.-0-