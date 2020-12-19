В Эквадоре шесть человек погибли в автокатастрофе

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек погибли и 14 ранены в Эквадоре в результате автокатастрофы, которая произошла на территории провинции Котопахи в центральной части страны, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Comercio.

По не установленным пока причинам автобус потерял управление и упал в пропасть глубиной 120 м. Прибывшие на место ДТП спасатели доставили в госпитали пострадавших. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Дорожно-транспортные происшествия - серьезная проблема для Эквадора. По официальным данным, в 2018 году в стране в результате автокатастроф погибли более 3,1 тыс. человек.-0-