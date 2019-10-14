В Эквадоре во время беспорядков 7 человек погибли, более 1300 ранены

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эквадоре во время антиправительственных протестов не менее семи человек погибли и 1340 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в южноамериканской республике.

Антиправительственные протесты начались 3 октября после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего топливо подорожало более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые затем переросли в беспорядки. За 11 дней были задержаны около 1,1 тыс. человек, преимущественно мужчины, а также во время акций 86 полицейских получили ранения.

В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение.-0-