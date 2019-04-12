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В Эквадоре задержан близкий соратник Джулиана Ассанжа

В мире 12.04.2019 | 09:36
Мария Паула Рома. Фото AFP
Мария Паула Рома. Фото AFP

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эквадоре задержан человек, который имеет тесные связи с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мария Паула Рома, сообщает BBC.

Министр отказалась раскрывать личность задержанного, однако сообщила, что его арестовали в следственных целях. "Этот человек прожил в Эквадоре в течение нескольких лет и часто ездил в посольство страны в Лондоне, где остановился Ассанж", - сказала Мария Паула Рома.

Мужчину задержали при попытке покинуть страну. Известно, что он направлялся в Японию.

По данным источников, задержанным может быть шведский разработчик программного обеспечения Ола Бини.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был арестован 11 апреля после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне. В США Ассанжа обвиняют в шпионаже и разглашении секретной информации, по этим статьям ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

Как сообщает Euronews, дело об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США будет слушаться в Вестминстерском суде Лондона, первое заседание должно состояться уже 2 мая. Со своей стороны, американский Минюст должен до 12 июня предоставить британской судебной инстанции документы, касающиеся выдачи Ассанжа.-0-

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован в ЛондонеОснователь Wikileaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Информацию о задержании Ассанжа подтвердили в Скотлент-Ярде. Подробности пока не сообщаются.

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