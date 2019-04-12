В Эквадоре задержан близкий соратник Джулиана Ассанжа

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эквадоре задержан человек, который имеет тесные связи с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мария Паула Рома, сообщает
Министр отказалась раскрывать личность задержанного, однако сообщила, что его арестовали в следственных целях. "Этот человек прожил в Эквадоре в течение нескольких лет и часто ездил в посольство страны в Лондоне, где остановился Ассанж", - сказала Мария Паула Рома.
Мужчину задержали при попытке покинуть страну. Известно, что он направлялся в Японию.
По данным источников, задержанным может быть шведский разработчик программного обеспечения Ола Бини.
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был арестован 11 апреля после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне. В США Ассанжа обвиняют в шпионаже и разглашении секретной информации, по этим статьям ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.
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