В Экваториальной Гвинее возросло количество жертв взрывов

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее возросло до 98. Такую информацию приводит РИА "Новости".

Сообщается о 615 пострадавших.

Ряд мощных взрывов в городе Бата, одном из крупнейших в стране, произошел в воскресенье. В результате была повреждена или разрушена почти вся жилая застройка.

Ранее президент Теодоро Обиан Нгема Мбасого заявил, что к взрывам на военной базе в городе Бата привела "халатность" военнослужащих и беспечность фермеров, которые развели огонь рядом с армейскими складами.

На территории военного лагеря, где произошел первый взрыв, расквартированы подразделения спецназа и военизированная жандармерия.-0-