В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона после заражения коронавирусом

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает работу, несмотря на заражение коронавирусом, его состояние стабильное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президентскую администрацию.

"Состояние президента республики стабильное по сравнению с тем, что было в пятницу. У него те же симптомы (усталость, кашель, ломота в теле), которые ни в коем случае не мешают ему выполнять его функции. Клинические и параклинические обследования регулярно проводятся президентской медслужбой. Их результаты обнадеживают", - заявили в Елисейском дворце.

17 декабря пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что Эммануэль Макрон сдал тест на коронавирус, его результат оказался положительным. В администрации президента заявили, что французский лидер продолжит работать удаленно. Он самоизолировался в своей загородной резиденции на территории Версальского дворцово-паркового комплекса. В пятницу, 18 декабря, президент Франции опубликовал видеоролик, в котором заверил, что чувствует себя нормально, но работает более медленными темпами.-0-