В эмирате Абу-Даби на неделю запретили передвижение между крупнейшими городами

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти эмирата Абу-Даби, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), запретили своим жителям перемещение между большими городами. Запрет будет действовать неделю. Об этом 31 мая сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, со 2 июня жителям будет запрещено переезжать из одного крупного города в другой. Речь идет о городах Абу-Даби, Эль-Айн и Ад-Дафра. На этой неделе запрещен и выезд из самого эмирата Абу-Даби.

Такое решение принято из-за ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, в соседних с Абу-Даби эмиратах страны. Власти эмирата Дубай приняли решение с 31 мая разрешить половине сотрудников госучреждений вернуться в офисы, а с 14 июня это смогут сделать все сотрудники госслужб. С середины мая в Дубае открыты пляжи при отелях, жителям разрешили гулять и заниматься спортом на улице. С 27 мая в Дубае восстанавливают работу кинотеатры и спортивные центры, разрешены другие виды бизнеса с 06:00 до 23:00 часов с соблюдением всех мер предосторожности.-0-