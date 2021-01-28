В Ереване полиция задержала 26 человек после попытки прорваться в здание правительства

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Новости темы "Военный конфликт в Нагорном Карабахе"
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ереване полиция задержала 26 человек после их попытки прорваться в здание правительства, сообщает ТАСС.
У здания правительства сегодня проходила акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. После того, как участники акции попытались ворваться в здание, полиция задержала 26 человек.
Инициаторы акции обещали сообщить о дальнейших планах в течение этого вечера.
Акции протеста с призывами к отставке Никола Пашиняна проходят с 10 ноября. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы и недовольна подписанным 9 ноября премьер-министром заявлением по Нагорному Карабаху.-0-