В Ереване проходит акция протеста оппозиции, требующей отставки Пашиняна

9 декабря, Ереван /БЕЛТА-АРМЕНПРЕСС/. Оппозиционные партии, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проводят акцию протеста перед зданием Национального собрания в Ереване.

Акцию проводят 17 оппозиционных партий, которые создали так называемый "Комитет за спасение родины". Главным требованием комитета является отставка действующего премьера. На его пост оппозиция предлагает бывшего главу правительства Вазгена Манукяна.

Акция пока проходит мирно. Однако на проспекте Мясникяна произошел наезд транспортного средства на митингующего. Потерпевшего доставили в больницу.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевыем совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты действующего армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.-0-