В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площади Республики в Ереване проходит митинг "Движения за спасение Отечества", которое требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает радио "Азатутюн".

Оппозиционное движение назвало 22 декабря самым решающим днем их борьбы и объявило общенациональную забастовку.

Представитель партии АРФД Гегам Манукян сообщил, что к ним присоединились 700 адвокатов.

Наира Зограбян из партии "Процветающая Армения" заявила, что с сегодняшнего дня они будут проводить ежедневные акции неповиновения, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку.

Представители "Движения за спасение Отечества", состоящего из 16 оппозиционных партий, считают Пашиняна ответственным за итоги войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона понесла значительные территориальные и людские потери. Они также критикуют действующие власти за неспособность справиться с последствиями войны.

Оппозиционные силы заявляют о необходимости смены Пашиняна на временного премьера, выдвигая кандидатуру Вазгена Манукяна, который занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении в начале 1990-х. "Движение за спасение Отечества" заявляет, что в случае назначения Манукяна на должность премьер-министра правительство переходного периода будет действовать в течение года, после чего состоятся внеочередные выборы в парламент, в котором Манукян и его партия участвовать не будут.

Между тем премьер-министр Никол Пашинян считает данное оппозиционное движение бунтом бывших элит. "Элита, лишенная власти в Армении в результате революции 2018 года, пытается добиться реванша", - отметил глава правительства.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевыем совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты действующего армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами.-0-