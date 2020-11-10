В Ереване протестующие ворвались в здание парламента

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После сообщения о подписании соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе сотни протестующих ворвались в здание армянского парламента в Ереване, сообщает ТАСС.

Минувшей ночью люди, которые осуждают подписание соглашения, разбили окна и проникли в зал заседаний парламента. Кроме того, несколько тысяч митингующих находятся на площади в Ереване перед зданием правительства Армении. Часть протестующих против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе ворвалась в здание в поисках премьер-министра Никола Пашиняна. Манифестанты просят кого-нибудь из военного руководства страны взять ситуацию под контроль. Часть митингующих в Ереване двинулась к президентскому дворцу с требованием, чтобы Генштаб взял власть в свои руки.

Тем временем, Министерство обороны Армении сегодня заявило, что будет соблюдать условия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В сообщении на сайте армянского военного ведомства говорится, что "Министерство обороны Республики Армения объявляет, что с 05.00 10 ноября этого года Вооруженные силы Армении совместно с Вооруженными силами России будут выполнять условия трехстороннего соглашения о прекращении войны в Карабахе".

Как сообщалось, 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.-0-