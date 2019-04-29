В Ереване состоялось заседание Совета ЕЭК

29 апреля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. В Ереване состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии.
В заседании приняли участие вице-премьеры стран - членов Евразийского экономического союза: вице-премьер Армении Мгер Григорян, вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, первый заместитель премьер-министра Казахстана, министр финансов Алихан Смаилов, вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков, первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Предыдущее заседание Совета ЕЭК состоялось 29 марта в Москве, на нем председательствовал вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване на уровне глав правительств состоится 30 апреля.-0-
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