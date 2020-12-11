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11 декабря 2020, 09:27

В Ереване требующие отставки Пашиняна демонстранты парализовали работу метро

Фото АРМЕНПРЕСС
Фото АРМЕНПРЕСС

11 декабря, Ереван /БЕЛТА-АРМЕНПРЕСС/. В Ереване парализована работа метро из-за акций протеста оппозиционных активистов, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"В 09.08 (по местному времени) движение ереванского метро было парализовано. На станциях проводится акция неповиновения", - отмечается в сообщении пресс-службы метрополитена.

Ранее сообщалось, что семнадцать оппозиционных партий Армении 8 декабря начали акции протеста, после того как в 12.00 по местному времени истек срок, в течение которого они требовали отставки Пашиняна.

Создавшие "Комитет за спасение родины" 17 оппозиционных партий устроили 5 декабря акцию протеста у правительственной дачи Никола Пашиняна, где в ультимативной форме потребовали от него до 8 декабря сложить полномочия. Они приняли совместное заявление о выдвижении на должность премьер-министра бывшего главы Кабмина, экс-министра обороны Вазгена Манукяна.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевыем совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты действующего армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.-0-

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