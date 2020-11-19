В Ереване задержали 24 протестующих, требующих отставки Пашиняна

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция задержала 24 протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.

"На данный момент в полицейские отделения доставлены 24 человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, он не знает, остались ли в Ереване заблокированные улицы.

По сведениям армянского новостного портала News.am, на одном из заблокированных перекрестков автомобиль намеренно наехал на толпу демонстрантов. О пострадавших пока не сообщается.

В Ереване 19 ноября проходят акции армянской оппозиции. Демонстранты требуют отставки Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, что и стало причиной массовых протестов в Ереване. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили, что Вооруженные Силы будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.-0-