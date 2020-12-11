В Ереване задержаны оппозиционеры, пытавшиеся блокировать центральный проспект

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Армении задержала оппозиционного политика, члена партии "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна и других оппозиционных активистов за попытку блокировать проспект Маштоца в Ереване, сообщает ТАСС.

В настоящий момент сразу на нескольких улицах Еревана идут шествия сторонников оппозиции, которые следуют к площади Свободы в центре столицы Армении. Оттуда оппозиционеры планируют начать "марш достоинства" с призывом отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В разных частях Еревана из-за блокировки улиц протестующими образовались пробки. Полиция периодически задерживает активистов.

Оппозиция возлагает на Никола Пашиняна ответственность за экономические и социальные проблемы республики. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.-0-

В Ереване требующие отставки Пашиняна демонстранты парализовали работу метро