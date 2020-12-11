В Ереване задержаны оппозиционеры, пытавшиеся блокировать центральный проспект

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:00 Посол РБ в КНР Юрий Сенько посетил офис компании Huawei в Минске Общество
15:40 В Лондоне выехавший на тротуар автомобиль сбил пятерых пешеходов В мире
15:33 В Бобруйске правоохранители изъяли 900 пачек табака для кальяна Происшествия
15:30 "Беларуськалий" начал проходку клетевого ствола Дарасинского рудника Экономика
15:29 На кладбище под Пинском нашли снаряды Происшествия
15:23 Молодежные парламенты Беларуси и Узбекистана выйдут на уровень стратегического взаимодействия Общество
15:23 В Минске пятеро молодых людей распространяли наркотик из интернет-магазина Происшествия
15:20 В Ереване задержаны оппозиционеры, пытавшиеся блокировать центральный проспект В мире
15:18 Зимний сезон стартует в горнолыжных центрах Минской области Регионы
15:15 Ананич: белорусы сами будут определять свою судьбу и перспективы развития страны Общество
15:12 Уголовное дело возбуждено по факту распространения личных данных военнослужащих Происшествия
15:06 Новая футбольная площадка появилась в Глубоком Регионы
14:58 ФОТОФАКТ: "Нефритовый ледопад" на реке Хуанхэ Калейдоскоп
14:56 "Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС Президент
14:55 Концепция развития ЕАЭС нацелена на будущее - Президент Кубы Политика
14:45 Найдена женщина, которая могла выбросить младенца в мусорный контейнер в Витебске Происшествия
14:43 Динара Алимбекова выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене Спорт
14:40 В Могилеве за оскорбление милиционера в соцсети возбуждено уголовное дело Происшествия
14:40 Минчанина будут судить за блокирование движения транспорта и насилие над телеоператором Происшествия
14:38 Депутат: Всебелорусское народное собрание - эффективный механизм народовластия Общество
14:36 БАТЭ сыграет с "Витебском" в четвертьфинале Кубка Беларуси Спорт
14:34 Водитель большегруза пытался ввезти из Украины косметику на $23 тыс. Происшествия
14:32 Российская вакцина "Эпиваккорона" от COVID-19 поступила в гражданский оборот В мире
14:24 Комиссии по содействию занятости Гродненской области помогли в трудоустройстве около 1 тыс. человек Регионы
14:21 В Латвии от COVID-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук В мире
14:15 В Карачаево-Черкесии боевик подорвал себя при попытке задержания В мире
14:15 Лукашенко рассчитывает на конструктивное сотрудничество Кубы и Узбекистана со странами ЕАЭС Президент
14:09 В Могилеве завершено расследование убийства мужчины Происшествия
14:09 Лучшие белорусские предприятия получили премию "Лидер потребительского рынка – 2020" Общество
14:06 Могилевчане охотнее становятся донорами иммунной антиковидной плазмы Регионы
Все новости
Все новости
В мире
11 декабря 2020, 15:20

В Ереване задержаны оппозиционеры, пытавшиеся блокировать центральный проспект

Фото из архива РИА Новости
Фото из архива РИА Новости
Новости темы "Военный конфликт в Нагорном Карабахе"
В Азербайджане с 12 декабря отменят военное положение
ООН подтверждает намерение направить миротворческую миссию в Нагорный Карабах

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Армении задержала оппозиционного политика, члена партии "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна и других оппозиционных активистов за попытку блокировать проспект Маштоца в Ереване, сообщает ТАСС.

В настоящий момент сразу на нескольких улицах Еревана идут шествия сторонников оппозиции, которые следуют к площади Свободы в центре столицы Армении. Оттуда оппозиционеры планируют начать "марш достоинства" с призывом отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В разных частях Еревана из-за блокировки улиц протестующими образовались пробки. Полиция периодически задерживает активистов.

Оппозиция возлагает на Никола Пашиняна ответственность за экономические и социальные проблемы республики. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.-0-

В Ереване требующие отставки Пашиняна демонстранты парализовали работу метро

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Армения оппозиция
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Metro В Лондоне выехавший на тротуар автомобиль сбил пятерых пешеходов
Фото ТАСС Российская вакцина "Эпиваккорона" от COVID-19 поступила в гражданский оборот
Фото Reuters/Scanpix/LETA В Латвии от COVID-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук
Фото РИА Новости В Карачаево-Черкесии боевик подорвал себя при попытке задержания
Фото EPA -EFE Правительство Грузии ушло в отставку
Фото Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства На побережье Каспийского моря нашли более 270 мертвых тюленей
Главное
"Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС
Лукашенко: пандемия убедила даже ярых скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее
Кунцевич: на историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы
Теперь еще от Белагропромбанка и квартира за заначку!
Топ-новости
Лукашенко: необходимо использовать потенциал ЕАЭС для продвижения продукции на рынки третьих стран
Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 декабря прямые телефонные линии
Сформирован новый состав правления Белгазпромбанка
До -8°С ожидается в Беларуси 12 декабря
Молокозаводы и мясокомбинаты получат субсидии на уплату процентов по кредитам
Лучшие белорусские предприятия получили премию "Лидер потребительского рынка – 2020"
Депутат: Всебелорусское народное собрание - эффективный механизм народовластия
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1939 пациентов с COVID-19, выписаны 2135
Марзалюк: любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда
РЕПОРТАЖ: "За провинцией будущее" - как австриец и белоруска возвращают интерес к глубинке Беларуси
Масочный режим в Минске может сохраниться в ближайшие несколько месяцев - главный санврач
В Беларуси в январе-сентябре зафиксировано 5 тыс. случаев вишинга
ММЗ получил право участвовать в госзакупках на территории России
Рачков: важно не позволить себя обмануть политиканам, особенно находящимся за границей
Кадлубай: в акции "Наши дети" может поучаствовать каждый
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.