В Ереване задержаны подозреваемые в призывах к захвату власти

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ереване задержали шесть человек по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя. Об этом в своем Facebook заявил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

По словам Агаджаняна, двое из задержанных активно участвовали в нападении на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Власти будут очень жестко пресекать попытки государственного переворота, заявил после этого в интервью Общественному телевидению Армении вице-премьер Армении Тигран Авинян. "При необходимости нынешние власти уйдут, будут избраны новые, но допустить попытки государственного переворота наша команда не может", - приводит его слова агентство News.am.

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I призвал армянский народ воздержаться от выражений и шагов, подрывающих внутреннее единство, сообщает агентство АРМЕНПРЕСС. "Неприятие принудительных соглашений, какими бы неизбежными они ни были, со стороны нашего народа естественно и справедливо. Однако в эти роковые дни мы должны быть едиными и благоразумными, держась подальше от выражений и шагов, которые подрывают наше внутреннее единство", - написал Арам I на своей странице в Facebook.

В ночь на 10 ноября тысячи ереванцев вышли на акцию протеста после обнародования заявления премьер-министра Армении и президентов России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие прорвались в парламент и правительство Армении, где сломали мебель и разбили окна. У здания парламента группа людей вступила в перепалку с охраной спикера Мирзояна, подъехавшего в это время к зданию, после чего его выволокли из машины и избили. Днем 10 ноября протестующие вновь собрались у здания парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и отмены соглашения по Нагорному Карабаху.-0-