В ЕС изучат возможности перепрофилирования газовой инфраструктуры под водородное топливо

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) изучит возможности перепрофилирования газовой инфраструктуры Евросоюза под транспортировку водородного топлива или для использования в двойном режиме. Об этом заявил первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс на видеобрифинге в Брюсселе о планах ЕС по строительству зеленой экономики после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

"Мы намерены тщательно изучить национальную газовую инфраструктуру (стран ЕС), в том числе для сжиженного природного газа, и должны понять, какую ее часть сможем в будущем использовать для транспортировки водородного топлива или для двойного применения, - заявил Франс Тиммерманс. - Природный газ еще длительное время останется переходным топливом, поэтому нам очень важно понимать, какую инфраструктуру мы сможем использовать в двойном назначении".

Еврокомиссия 27 мая представила проект создания фонда восстановления экономики ЕС после пандемии, его объем составит 750 млрд евро. Они будут направлены в приоритетном порядке на развитие проектов и компаний, которые смогут способствовать достижению идеологической задачи Еврокомиссии - построению к 2050 году новой экономики ЕС с нулевыми углеродными выбросами. Всю сумму в 750 млрд евро Еврокомиссия возьмет в долг на финансовом рынке, погасить его предполагается к 2058 году.

Большую роль в этом проекте Еврокомиссия отводит исследованиям и разработкам водородного топлива, которые будут финансироваться по двум основным направлениям: снижению стоимости его производства и повышению безопасности применения. На современном технологическом уровне водородное топливо не выдерживает конкуренции с традиционным углеводородным из-за высокой себестоимости производства.-0-