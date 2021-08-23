В ЕС не видят Украину членом союза в ближайшие годы - вице-президент Еврокомиссии

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит Украину в Европейском Союзе в ближайшие годы, сообщает РБК-Украина.





По его словам, ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции. "Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами, - открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", - заявил он.





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На вопрос о том, возможен ли в ближайшие 3-5 лет запуск процедуры членства Украины в ЕС, Валдис Домбровскис ответил: "Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это (членство Украины в ЕС) маловероятно в ближайшие годы".-0-