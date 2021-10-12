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12 октября 2021, 09:08

В ЕС ожидают рост цен на продукты питания в результате увеличения стоимости энергии

Фото из архива
Фото из архива

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз видит риски роста цен на продовольственные продукты в результате энергетического кризиса в Европе. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства и рыболовства, сообщает ТАСС.

"Рост цен на энергоресурсы - это основная причина повышения цен на удобрения. Есть риск, что в будущем это приведет к росту стоимости продовольствия", - заявил он.

Еврокомиссар напомнил, что Еврокомиссия в ближайшие дни представит пакет мер для поддержки граждан и предприятий государств ЕС в условиях энергетического кризиса.-0-

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