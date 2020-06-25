В ЕС рекомендуют первый препарат для лечения коронавируса

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) рекомендует разрешить продажу антивирусного препарата "Ремдесивир" в качестве первого препарата для лечения COVID-19, сообщает ТАСС.

По данным Комиссии по оценке лекарственных средств Нидерландов, регистрация будет выдана на один год при условии, что производитель представит результаты дополнительных исследований и информацию о процессе производства не позднее декабря.

"После того как Европейская комиссия выдаст одобрение, доктора в ЕС смогут выписывать препарат пациентам с коронавирусом, которые госпитализированы с воспалением легких и которые дополнительно нуждаются в кислороде. Такие пациенты при приеме этого лекарства выздоравливают в среднем на четыре дня быстрее", - отметили в комиссии.

Нидерландские специалисты ожидают, что Еврокомиссия одобрит препарат уже на следующей неделе.-0-