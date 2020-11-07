В ЕС считают, что на переговорах с Великобританией по Brexit есть большие разногласия

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большие разногласия сохраняются на переговорах между Евросоюзом и Великобританией по новым отношениям после выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявила 7 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает ТАСС.

"Мы подвели итоги переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сегодня. Был достигнут определенный прогресс, но сохраняются большие разногласия, особенно в том, что касается равных условий и рыболовства", - цитирует ТАСС сообщение дер Ляйен в Twitter.

По ее заявлению, стороны продолжат активные переговоры на предстоящей неделе. "Наши команды продолжат напряженную работу на следующей неделе. Мы будем поддерживать тесный контакт в ближайшие дни", - отметила она.

Договоренности об интенсификации торговых переговоров подтвердили и в канцелярии британского премьера, сообщает ТАСС.

"Премьер-министр отметил, что несмотря на некоторые подвижки, ставшие результатом недавних переговоров, между сторонами сохраняются существенные противоречия по целому ряду вопросов, включая рыболовство и так называемые единые правила игры, - говорится в документе. - Премьер-министр и президент [ЕК] договорились о том, что команды переговорщиков на следующей неделе, начиная с понедельника, возобновят диалог в Лондоне, чтобы удвоить усилия, направленные на достижение соглашения".-0-