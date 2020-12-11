В ЕС согласовали сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Европейского союза достигли соглашения по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Reuters.

"Европа - лидер в борьбе с изменением климата. Мы решили сократить выбросы парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году", - сказал Шарль Мишель.

По данным Deutsche Welle, главы государств и правительств ЕС согласовывали климатические требования более восьми часов. Соглашение предусматривает сокращение выбросов на 55% по сравнению с 1990 годом. На данный момент европейским странам при выполнении Парижского соглашения по климату удалось сократить выбросы на 40%.-0-