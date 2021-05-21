В ЕС утвердили сертификаты о вакцинации

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили сертификаты о вакцинации, которые будут внедрены во всех государствах ЕС с 1 июля. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Комитет постоянных представителей Совета сегодня единогласно поддержал политическое соглашение, достигнутое с Европарламентом 20 мая по европейскому цифровому сертификату COVID", - отмечается в заявлении.

Как отмечается, цель сертификатов - облегчить безопасное и свободное передвижение во время пандемии COVID-19, предоставив доказательства того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19. "Сертификат, который будет использоваться к 1 июля, будет доступен в цифровом и бумажном формате, содержать QR-код и выдаваться бесплатно. Это не является предварительным условием для осуществления прав на свободное передвижение и не является проездным документом", - говорится в тексте.

При этом, как признала сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по завершении Глобального саммита по здравоохранению в Риме, не все европейские страны готовы к применению цифрового сертификата COVID-19. "Мы запустили этот механизм, но не все страны готовы, кому-то что-то еще нужно догнать", - сказала глава ЕК.

Договоренность по сертификатам между Советом ЕС и Европарламентом была достигнута 20 мая после четырех раундов переговоров.

Страны ЕС обсуждают с начала марта идею введения признанных во всех 27 государствах Евросоюза сертификатов вакцинации. Название "зеленый цифровой пропуск" придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы этот документ включал три категории данных: о вакцинации, о датах перенесенного заболевания, вызываемого COVID-19, о датах прохождения и результатах ПЦР-тестов.-0-