В ЕС вводятся в обращение обновленные банкноты в 100 и 200 евро

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленные банкноты в 100 и 200 евро вводятся в обращение в странах Евросоюза 28 мая, сообщает немецкая телерадиокомпания
Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но их дизайн немного изменился. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро. Кроме того, банкноты снабжены дополнительными элементами защиты: на них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Кроме того, они содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при поворачивании купюры.
Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты. Новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение. Обновленная банкнота в 500 евро не появится в обращении, так как в конце 2018 года старую версию перестали выпускать.
Использование старых банкнот будет продолжено до их естественного вывода из обращения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3266 BYN
|2.32 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0779 BYN
|2.076 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN