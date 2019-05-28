В ЕС вводятся в обращение обновленные банкноты в 100 и 200 евро

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленные банкноты в 100 и 200 евро вводятся в обращение в странах Евросоюза 28 мая, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на Европейский центральный банк.

Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но их дизайн немного изменился. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро. Кроме того, банкноты снабжены дополнительными элементами защиты: на них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Кроме того, они содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при поворачивании купюры.

Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты. Новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение. Обновленная банкнота в 500 евро не появится в обращении, так как в конце 2018 года старую версию перестали выпускать.

Использование старых банкнот будет продолжено до их естественного вывода из обращения.-0-