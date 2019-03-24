В Ессентуках обрушилась стена жилого дома середины ХIХ века

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стена пристройки двухэтажного многоквартирного дома обрушилась в Ессентуках. Никто не пострадал, жильцов дома расселили в гостиницы. Об этом сообщил ТАСС.

В здании отключены свет, газ, все перекрыто. На месте работает межведомственная комиссия. Это особняк 1876 года постройки с нежилой пристройкой, и в этой нежилой пристройке упала стена. Угрозы обрушения дома нет.

В доме прописаны 16 человек, проживали меньше. Причины обрушения устанавливаются.-0-