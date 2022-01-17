В Эстонии для части потребителей цена на газ выросла в семь раз

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии цена на газ для некоторых потребителей выросла в семь раз. Об этом говорится в направленном премьер-министру Эстонии Кае Каллас совместном обращении Газового союза, Союза пищевой промышленности, Союза производителей строительных материалов и Союза полиграфической и упаковочной промышленности, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

В обращении отмечается, что государство обещало компенсировать высокую стоимость газа для населения. Однако даже с учетом компенсации цена значительно вырастет. Так, малообеспеченным гражданам будет возмещено 80% увеличения стоимости природного газа, и окончательная цена для него составит 82,94 евро, что означает повышение стоимости в четыре раза. Для тех, кому государство сейчас не компенсирует высокую стоимость газа, цены выросли в семь раз.

"Например, в отапливаемом газом многоквартирном доме окончательная стоимость отопления для пенсионера, то есть льготника, проживающего в двухкомнатной квартире, со скидками составляет примерно 160 евро в месяц, что на 120 евро больше, чем в прошлом году. А счет за отопление работающей молодой семьи, проживающей в двух- или трехкомнатной квартире и не получающей компенсацию, составляет 280-465 евро в месяц, что на 240-400 евро больше, чем в прошлом году", - отмечается в обращении.

Рост цен на газ также отражается на эстонских предприятиях. В письме приводится пример одного их молочных комбинатов, который должен будет заплатить примерно на 130 тыс. евро больше, чем в январе 2021 года.

Четыре подписавших совместное обращение союза хотят, чтобы правительство установило для всех ценовой предел в размере 49 евро за МВтч на природный газ и сжиженный природный газ, а если этот предел будет превышен, возместило бы всем потребителям от 50 до 100% стоимости природного газа и сжиженного природного газа с января по 1 мая.-0-