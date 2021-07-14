В Эстонии началась третья волна COVID-19

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии началась третья волна коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции глава Департамента здоровья Юллар Ланно, сообщает эстонское общественное вещание Rus.err.

"За последнюю неделю количество случаев заражения коронавирусом увеличилось почти на треть, и можно сделать вывод, что сегодня началась третья волна", - сказал Юллар Ланно. Он отметил: основываясь на показателях роста заболеваемости, можно предположить, что в середине августа будет по 150 новых случаев заражения в день, а к сентябрю - 250.

По словам руководителя департамента, главное - привиться. "Время пришло, ждать больше нечего - сходите как можно скорее сделайте прививку", - заявил он.

По словам Юллара Ланно заболеваемость растет в Таллине, Нарве, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, а также в волости Раэ. Он также добавил, что сейчас заражения штаммом "Дельта" составляют 80% всех случаев.-0-