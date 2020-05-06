В Эстонии начали смягчать карантин

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Эстонии одобрило смягчение в период до 18 мая ряда ограничений, в том числе в школах, церквях, спортивных объектах и других учреждениях. Об этом сообщает эстонская газета Stolitsa.

В стране с 5 мая расширены возможности для тренировок спортсменов как в закрытых помещениях, так и под открытым небом. С 10 мая будет разрешено проводить богослужения и религиозные мероприятия.

Магазины, предприятия сферы услуг и общественного питания в торговых центрах (кроме учреждений досуга - игровых комнат, кинотеатров, боулингов и т.п.) откроются с 11 мая. В этот же день возобновится работа музеев и выставок. При этом посетители торговых центов и музеев обязаны соблюдать дистанцию 2 м и не собираться в группы больше чем по два человека. Людям, находящимся в группе риска, рекомендуют носить защитную маску.

С 15 мая возобновится контактное обучение в общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, учреждениях для повышения квалификации и школах по интересам, а также откроются молодежные центры.

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса объявило 12 марта о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Позже режим ЧП был продлен по 17 мая включительно.

По последним данным, в Эстонии подтверждено 1711 случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 55 человек.-0-