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29 декабря 2019, 15:25

В Эстонии рейсовый автобус вылетел в кювет - пострадали 9 человек

Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Эстонии, сообщает ТАСС.

Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург - Рига. Внутри находились 67 человек, в том числе два водителя. Транспортное средство съехало в кювет в 4.45 по местному времени (5.45 по белорусскому) на 30-м км шоссе Таллин - Нарва.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает. Остальные пассажиры продолжили путь в другом автобусе.

Причиной ДТП могла послужить техническая неполадка автобуса, из-за которой водитель потерял управление и съехал в кювет. Точные детали происшествия выясняются.-0-

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