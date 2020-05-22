В Эстонии с 1 июня разрешат массовые мероприятия

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Эстонии на следующем этапе смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, разрешит проведение массовых мероприятий. Послабления вступят в силу 1 июня, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, смягчение некоторых направленных на борьбу с коронавирусом ограничений связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране.

"Как и раньше, мы исходим из оценки текущего положения дел научным советом", - отметил Юри Ратас.

Ожидается, что с 1 июня при соблюдении правил социального дистанцирования будут разрешены киносеансы, концерты, ярмарки, фестивали и конференции. В помещениях в подобных мероприятиях смогут участвовать до 50 человек (максимальная заполняемость зала - 50%). На свежем воздухе максимально разрешенное количество участников - 100 человек. Ранее сообщалось, что кинотеатры в Эстонии собирались открыть с 1 июля.

С первого дня лета будет также разрешено посещение музеев и выставок как в помещениях, так и на открытых пространствах.-0-