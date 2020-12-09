В Эстонии с 14 декабря из-за пандемии обучение в школах будет дистанционным

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По решению правительства в Эстонии с 14 декабря из-за пандемии вступят в силу новые временные ограничения, согласно которым закроются все учебные заведения, обучение будет возможно только дистанционно, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Такую информацию опубликовал премьер-министр Эстонии Юри Ратас на своей странице в Facebook.

До конца 2020 года в стране будут закрыты все учебные заведения. В 2021 году ограничения могут продлить, если распространение COVID-19 не приостановится.

Контактное обучение может проводиться для детей с особыми образовательными потребностями. Также при соблюдении мер предосторожности будут разрешены персональные консультации, олимпиады, прохождение практики и экзамены.

С 14 декабря до 4 января 2021 года будет приостановлена деятельность спортивных и образовательных кружков, секций по интересам как для молодежи, так и для взрослых. Будут разрешены только индивидуальные занятия, тренировки и мероприятия, проводимые дистанционно. Индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе будут разрешены.

Ограничения не распространяются на профессиональных спортсменов, включая команды высшей лиги, членов национальной сборной и кандидатов в члены сборной. Тренироваться и соревноваться смогут как юниоры, так и взрослые спортсмены в индивидуальных дисциплинах и в составе команд, но без зрителей. Ограничения также не будут применяться к занятиям людей с особыми потребностями.

Кроме того, будет усилен надзор за выполнением самоизоляции, которая требуется в случае заражения коронавирусом или тесного контакта с зараженным.-0-