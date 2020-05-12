В Эстонии с 18 мая откроются спортклубы и бассейны

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По решению правительства Эстонии с 18 мая в стране снова откроются спортклубы и бассейны, сообщает телерадиокомпания ERR.

Как заявил премьер-министр Юри Ратас, будут разрешены и соревнования на открытом воздухе, но без зрителей. Лимит участников таких состязаний - 100 человек, при этом учитываться будут как сами спортсмены, так и судьи, вспомогательный персонал.

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, в июле мероприятия на свежем воздухе смогут посещать до 1 тыс. человек, а в помещении - 500. То есть открыться смогут в том числе кинотеатры и театры.

Смягчение ограничений позволит возобновить чемпионат Эстонии по футболу. Отмечается, что 15 мая клубы высшей лиги проведут контрольные поединки, а уже 19 мая состоятся первые после вынужденной паузы матчи.-0-