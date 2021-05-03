В Эстонии смягчили ограничения из-за коронавируса

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии власти смягчили ряд ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает эстонское общественное вещание Rus.err.

С 3 мая за школьные парты сядут учащиеся классов с первого по четвертый, а также выпускных классов.

Предприятиям общепита разрешено обслуживать клиентов на террасах до 21.00. При этом действует требование заполняемости ресторанов и кафе на 50%, за одним столом могут сидеть не более 10 человек.

Магазины розничной торговли смогут снова открыть свои двери, разрешенная заполняемость - не более 25%. С такими же ограничениями разрешена работа музеев и выставок, которые должны будут закрываться не позднее 19.00.

Снова разрешены тренировки в закрытых помещениях с соблюдением дистанционных правил.

Предприятия развлекательной сферы, театры, кинотеатры, спа-центры и бани пока остаются закрытыми. Использовать бассейны можно только для проведения спортивных тренировок.

Локдаун в Эстонии был введен с 11 марта.-0-