В Эстонии цена на электроэнергию бьет исторические рекорды

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии, по данным биржи Nord Pool, цена на электричество 21 декабря достигнет 406,89 евро за МВт/ч, увеличившись на 50,8% по сравнению с сегодняшним днем, что станет третьим рекордом в истории цен на электроэнергию, сообщает портал Rus.Err.

За осенне-зимний период биржевые цены на электроэнергию побили несколько ценовых рекордов: максимум был зафиксирован 7 декабря, когда между 8 и 9 часами утра тариф составил 1 тыс. евро и семь центов.

Отмечается, что средняя цена в ноябре составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем годом ранее, когда среднемесячная биржевая цена составляла 40,99 евро.

Предыдущий рекордный тариф был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена достигла 124,77 евро за МВт/ч.-0-