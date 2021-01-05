В Эстонии уровень зарегистрированной безработицы вырос до 8,4%

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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно данным эстонской Кассы по безработице, количество безработных в стране составляет 54 312 человек, общий уровень зарегистрированной безработицы равен 8,4%, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
Самым высоким уровень безработицы остается в уезде Ида-Вирумаа - 13,3% (8089 человек), а самым низким в уезде Йыгевамаа - 5,4% (713).
В Таллине насчитывается 18 887 безработных, в Тарту - 3178 и Нарве - 3784.
Всего, по данным портала Countrymeters, в Эстонии проживает более 1,3 млн человек.-0-