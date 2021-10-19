В Эстонии в общественные места будут пускать только с COVID-сертификатом

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии с 25 октября для посещения общественных мест необходимо будет иметь обязательно COVID-сертификат, отрицательный ПЦР тест перестанут принимать. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает эстонская компания ERR.

Новое ограничение означает, что только по отрицательному результату теста нельзя будет попасть в кино, театр, на концерт, спортзал и другие общественные места. Эта возможность останется только у тех людей, которые были вакцинированы или переболели COVID-19.

"С 25 октября во все общественные места, как минимум до 10 января, можно будет пройти только с COVID-сертификатом или со справкой, подтверждающей перенесенное коронавирусное заболевание", - сказала Каллас.

В больницы страны ежедневно поступает все больше людей, а 94% пациентов с COVID-19, которые находятся в интенсивной терапии, невакцинированные.-0-