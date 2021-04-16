В Европе число умерших от COVID-19 превысило 1 млн человек

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших от COVID-19 в странах Европы превысило 1 млн человек. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщается на сайте ВОЗ.

"Ситуация в нашем регионе серьезная. Каждую неделю регистрируется 1,6 млн новых случаев заболевания. Это 9,5 тыс. человек каждый час, 160 человек в минуту", - заявил Ханс Клюге.

По его словам, ситуация с заболеванием COVID-19 улучшилась только среди пожилых людей. Возможно, благодаря тому, что люди после 80 лет были отнесены к группе высокого риска, и темпы вакцинации в этой группе были наиболее высокими. Таким образом, с февраля 2021 года доля смертей от COVID-19 в Европе среди лиц старше 80 лет упала почти до 30%, что является самым низким уровнем с начала пандемии.

Тем не менее, уровень госпитализации с COVID-19 остается на высоком уровне, и с разных регионов Европы продолжают поступать сообщения о том, что возможности медицинских учреждений на пределе. Например, во Франции в апреле этого года количество госпитализаций с COVID-19 в больницы и отделения интенсивной терапии достигло самого высокого уровня за весь прошедший год.

Ханс Клюге также сообщил, что в ближайшее время ВОЗ предоставит рекомендации странам относительно вакцин и их побочных действий, в частности, образования тромбов. В ВОЗ отмечают, что на данный момент риск образования тромбов у людей с COVID-19 намного выше, чем у тех, кто принял вакцину AstraZeneca.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что на сегодняшний день почти 13% европейского населения получили одну дозу вакцины против коронавируса, а около 6% - две дозы. ВОЗ рекомендует всем, кто сегодня имеет возможность получить вакцину, как можно быстрее сделать прививку.-0-