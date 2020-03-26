В Европе из-за карантинных мер под угрозой оказался сбор урожая

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны в условиях пандемии коронавируса столкнулись с новой проблемой. Из-за карантинных мер в сельскохозяйственном секторе не хватает рабочей силы, под угрозой сбор урожая.

Как сообщает французский телеканал France Info, изоляция европейский стран в условиях пандемии не позволяет привлечь к выращиванию и сбору урожая иностранных работников, как это происходило ранее. В связи с этим министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом призвал жителей страны "отправиться в поля", чтобы помочь фермерским хозяйствам. "Я обращаюсь к женщинам и мужчинам, которые сейчас не работают, которые самоизолировались в своих домах, к официантам, сотрудникам отелей, парикмахерам, ко всем, кто больше не работает... Присоединитесь к большой армии французских фермеров, к тем, кто позволит нам накормить страну", - сказал он.

По словам главы французского профсоюза работников сельского хозяйства FNSEA Кристиан Ламбер, в течение следующих трех месяцев фермерским хозяйствам страны понадобится дополнительно 200 тыс. работников. Также она сообщила, что более 40 тыс. человек уже откликнулись на призыв Дидье Гийома и вызвались добровольцами.

"Чтобы получать пищу, люди должны работать. Клубника, спаржа, сезонные фрукты - кто-то должен собрать урожай", - заявила Кристиан Ламбер

Трудности со сбором урожая испытывают и в Германии. После вступившего в силу 25 марта запрета на въезд в страну иностранных сезонных рабочих раздаются призывы спасти урожай с помощью беженцев, пишет Deutsche Welle.

"Биржи труда должны обратиться к тем 600 тыс. беженцев, которые числятся в Германии как ищущие работу", - заявил эксперт партии ХДС по вопросам внутренней политики Германии Матиас Миддельберг. По его словам, многие из получивших в Германии убежище стремятся найти работу и смогут заработать на полях во время временного трудоустройства без сокращения социальных выплат.

Каждый год в Германии работают около 300 тыс. сезонных работников, главным образом из Польши и Румынии. Согласно заявлениям немецких сельхозпроизводителей в этом году под угрозой оказался урожай спаржи - ее некому собирать.

Великобритании в нынешнем сезоне для выращивания и сбора урожая может понадобиться около 80 тыс. рабочих, сообщила Национальная ассоциация земли и бизнеса (CLA). В связи с закрытием границ в нынешнем году стране придется обойтись без сезонных рабочих из других стран и мобилизовать собственные ресурсы.

"Фермы и сельскохозяйственные предприятия этой зимой уже понесли потери от наводнений и сейчас страдают от неопределенности в международных торговых отношениях. Если нам не удастся привлечь в отрасль рабочую силу, бизнес обанкротится", - прогнозируют в CLA.

Вспышка коронавируса привела к тому, что целые регионы оказались в экономической блокаде - остановилось производство и работа сферы услуг, оказались нарушены цепочки поставок. Многие эксперты прогнозируют длительную рецессию, которая может быть сопоставима с финансовым кризисом 2008 года или даже Великой депрессией 1929 года.-0-