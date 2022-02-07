В Европе продолжаются акции протеста против антиковидных мер

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде европейских городов в минувшие выходные прошли акции протеста против антикоронавирусных мер, сообщает Euronews.

На улицы Мадрида вышли сотни людей, недовольных антиковидной политикой и ограничительными мерами. Акция протеста, в которой также приняли участие противники вакцинации, состоялась у здания парламента Испании. Власти страны с 10 февраля планируют отменить обязательное ношение масок на улице, эту меру еще должен одобрить кабинет министров. В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

В Роттердаме, несмотря на плохую погоду, к демонстрации против правительственных мер по сдерживанию распространения коронавируса присоединились тысячи людей. В отличие от предыдущих манифестаций это мероприятие прошло мирно. Организаторы обещают провести новые акции протеста в ближайшие недели. В результате общественного давления власти Нидерландов начали поэтапно смягчать ограничения.

Митинг протеста против действующих ограничений, введенных властями из-за распространения коронавируса, прошел на Вацлавской площади в центре Праги. Как сообщает ТАСС, акцию инициировала местная студенческая инициатива "Изменение матрицы". По словам организаторов, в ней приняли участие около 1,5 тыс. активистов, в основном учащиеся пражских вузов и профессиональных училищ. Ораторы, выступившие перед собравшимися, поставили под сомнение необходимость жестких социальных ограничений, направленных против распространения коронавируса. Митингующие потребовали от властей пересмотреть законодательные акты, "дискриминирующие" граждан, отказывающихся от вакцинации, и "ущемляющие" их права действующими запретами.-0-