В Европе продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В европейских городах продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, сообщает Euronews.

Около 5 тыс. человек вышли 23 октября на улицы Парижа в знак протеста против принудительной вакцинации и санитарных пропусков. На прошлой неделе Национальное собрание Франции одобрило законопроект, продлевающий применение санпропусков до 31 июля 2022 года. Жители Франции также недовольны тем, что с 30 сентября санитарные пропуска должны предъявлять и подростки старше 12 лет.

В эти выходные жители Таллина также вышли на митинг против коронавирусных ограничений, принуждения к вакцинации и политики премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

"Как вы видите, сейчас многое идет не так. Нас здесь так много. Кажется, Кая Каллас не знает милосердия, люди страдают, обязательная вакцинация не имеет смысла", - заявила одна из участников митинга.

С прошлой недели при посещении общественных мест жители Эстонии должны иметь при себе сертификат о вакцинации либо справку о выздоровлении от COVID-19.

Как сообщает Delfi, очередная акция протеста прошла в субботу в Риге у здания Кабинета министров. На митинг собрались около 50 человек, которые выступили против введенных на время локдауна ограничений.

Ранее латвийское правительство постановило, что до 15 ноября все магазины, кроме тех, где будут продаваться товары первой необходимости, будут закрыты, а жители смогут получать только самые необходимые услуги. В течение этого времени, как постановил Кабинет министров, будут приняты меры по минимизации личных контактов между людьми из разных домохозяйств и уменьшению загруженности системы здравоохранения.

В целях уменьшения незаконных собраний на частных мероприятиях в стране действует комендантский час, который не позволяет людям покидать место проживания с 20.00 до 5.00, за исключением тех случаев, когда человек едет на работу или возвращается с работы домой.-0-