В Европе продолжаются протесты из-за карантинных мер

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничительные меры, действующие в Европе для борьбы с распространением коронавируса, в минувшие выходные вылились в протесты и беспорядки в некоторых европейских городах, сообщает Euronews.

Так, в столице Венгрии Будапеште тысячи человек приняли участие в акции "Верните наши жизни". Демонстранты требовали от властей отказаться от введенных ограничений. С 11 ноября по всей стране действует комендантский час с 20.00 до 5.00, закрыты кафе, рестораны и театры.

"Нам надоели игры политиков, мы хотим сами распоряжаться нашей жизнью. Мы не дадим себя держать взаперти. Не навязывайте нам то, что не имеет смысла", - заявил организатор демонстрации, врач Дьердь Гудени. Отмечается, что полиция разогнала протестующих.

В Дублине манифестация против локдауна переросла в столкновения с полицией. Арестованы 23 человека, трое стражей порядка получили ранения. В Ирландии до 5 апреля действует уже третий режим жесткого карантина, свободное передвижение разрешено лишь в пределах 5 км от дома. По данным опроса Национального статистического агентства, почти 60% жителей Ирландии жалуются на психические расстройства, связанные с пандемией коронавируса.

В Копенгагене состоялась очередная акция протеста, организованная движением "Люди в черном". В ней приняли участие несколько сотен человек. С 1 марта власти Дании начинают постепенно отменять действующие ограничения.-0-