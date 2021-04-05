В Европе продолжаются протесты против карантина

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде европейских стран в минувшие выходные прошли протесты противников карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, сообщает Euronews.

В Швейцарии в протестах против ограничительных мер приняли участие сотни молодых людей. Призыв к митингу был распространен в социальных сетях. На востоке страны, в городе Санкт-Галлене, протесты закончились столкновениями с полицией. Молодежь бросала в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Стражи порядка в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ, 19 человек задержаны.

Сотни полицейских были задействованы в субботу в немецком Штутгарте, поскольку ожидалось, что на улицы выйдут тысячи протестующих против ограничительных мер. В течение дня в городе прошло несколько акций протеста. В одном из маршей приняли участие около 800 человек. Люди шли без масок, не соблюдая социальной дистанции.

Во Франции акцию неповиновения устроили художники и другие деятели искусства. Около 100 человек протестовали топлес перед зданием Министерством культуры в Париже. Они выражали недовольство тем, что культурные объекты остаются закрытыми в течение нескольких месяцев из-за пандемии. Демонстранты устроили символические похороны культуры. Они говорят, что, ужесточая ограничения, власти лишают художников и артистов работы, а жителей страны - будущего.

В Румынии протестующие против ограничительных мер вышли на улицы Бухареста. В стране уже неделю действует жесткий карантин. Новые правила включают комендантский час с 20.00 и ограниченное посещение магазинов. Румыния борется сейчас с третьей волной COVID-19: за последнюю неделю в стране было зарегистрировано наибольшее с начала пандемии число пациентов в отделениях интенсивной терапии.-0-

Фото ТАСС