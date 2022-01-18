В Европе прогнозируют наступление твиндемии

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе этой зимой из-за роста заболеваемости COVID-19 и гриппом может наступить твиндемия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

В ECDC отмечают, что в прошлом году заболеваемость гриппом находилась на довольно низкой отметке. Это связано с ограничительными мерами - локдаунами, обязательным ношением масок и социальным дистанцированием, - которые были введены в ряде стран в связи с пандемией коронавируса.

Однако в этом году из-за повсеместной вакцинации ограничительные меры были ослаблены. В результате грипп вернулся в Европу и начал распространяться очень быстрыми темпами.

По данным ECDC и Всемирной организации здравоохранения, в декабре число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии неуклонно росло и в последнюю неделю месяца достигло пика в 43 случая. Это значительно ниже допандемического уровня: например, в 2018 году число еженедельных случаев гриппа в отделениях интенсивной терапии превышало 400. Но это значительно больше, чем в декабре 2020 года, когда за весь декабрь в отделении интенсивной терапии был зарегистрирован только один случай гриппа.

Эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен прогнозирует, что сезон гриппа в этом году может оказаться необычно долгим. По его словам, отмена ограничительных мер весной может продлить циркуляцию гриппа до лета. При этом твиндемия может оказать чрезмерное давление на уже перегруженные системы здравоохранения.

Еще больше усложняет ситуацию то, что доминирующим штаммом гриппа, циркулирующим в этом году, является штамм H3 вируса А, который обычно вызывает самые тяжелые случаи среди пожилых людей.

По словам Паси Пентинен, еще слишком рано делать окончательную оценку вакцин против гриппа, но лабораторные тесты показывают, что доступные в этом году вакцины не будут достаточно действенными против H3.

Вакцины против гриппа адаптируют каждый год, чтобы сделать их максимально эффективными против постоянно меняющихся вирусов гриппа. Их состав определяется за шесть месяцев до начала сезона гриппа на основе циркуляции вирусов в противоположном полушарии. Это дает производителям лекарств время на разработку и производство прививок. Однако в связи с тем, что в прошлом году вирус гриппа практически не циркулировал, производителям вакцин было сложно спрогнозировать, какой штамм будет доминировать в предстоящем сезоне.-0-