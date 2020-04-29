В Европе прошли акции протеста против ограничительных мер карантина

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде европейских стран в эти выходные прошли акции протеста против ограничительных мер, введенных властями в условиях пандемии коронавируса, сообщает Euronews.

Несмотря на то, что заходы по смягчению карантина уже предпринимаются, требование обязательного социального дистанцирования сохраняется.

Так, в Италии 75 тыс. ресторанов, баров и клубов присоединились к акции протеста против ограничительных мер. Они также хотят возобновить деятельность уже до 1 июня, а в ином случае опасаются банкротства.

У здания парламента Словении в Любляне на мирную антиправительственную акцию протеста собрались 400 человек. Манифестации прошли и в других словенских городах. Демонстранты соблюдали дистанцию. "Я думаю, что это бесчеловечные и антиконституционные меры. И с каждым днем становится все очевиднее, что кризис служит всего лишь предлогом, чтобы одобрить антигуманные, противоестественные законы", - говорит жительница Любляны.

В Сербии оппозиция призывает проводить ежедневные антиправительственные демонстрации. В воскресенье, 26 апреля, тысячи жителей страны стучали ложками по кастрюлям и свистели в знак протеста против запретов.

Несколько сотен человек собрались 25 апреля в Берлине на акцию протеста против ограничений, введенных властями в связи с распространением коронавируса. При этом, как сообщает ТАСС, ограничения, введенные в Берлине в связи с пандемией, по сравнению с некоторыми землями ФРГ, не говоря уже о других странах, достаточно мягкие. Людям разрешено выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции. Работают магазины площадью не более 800 кв.м и даже небольшие рынки. Гражданам запрещается собираться более чем по двое, кроме семей и людей, живущих под одной крышей. Также обязательно надевать маску в общественном транспорте.-0-