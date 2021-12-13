В Европе прошли массовые протесты против обязательной вакцинации

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде европейских городов в минувшие выходные прошли массовые протесты против обязательной вакцинации, сообщает Euronews.

В австрийской Вене на улицы вышли более 40 тыс. демонстрантов. Они выразили недовольство ограничительными мерами и планами властей сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Согласно решению властей, с февраля 2022 года непривитым людям в Австрии придется платить штраф в размере 3,6 тыс. евро.

Испанцы, возмущенные политикой властей в области здравоохранения, провели мирный марш в Мадриде. Некоторые держали в руках плакаты с надписью "Это ложная пандемия", "Я не буду вакцинироваться".

Крупная акция протеста против санитарных паспортов состоялась в Барселоне, столице Каталонии. В автономном сообществе ковид-сертификат обязателен для доступа в бары, рестораны, спортзалы, дома престарелых и ночные развлекательные заведения. Решение о введении санитарных паспортов власти приняли на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом.

В Люксембурге более тысячи манифестантов протестовали против ужесточения ограничительных мер и QR-кодов. Акция началась мирно, но затем переросла в столкновения со стражами порядка. Группа демонстрантов стала бросать камни в полицейских. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили водометы.

Акции протеста против обязательной вакцинации пенсионеров и представителей определенных профессий прошли и в Праге. Согласно данным чешской полиции, в мероприятии приняли участие от 4 до 5 тыс. человек.

Протестующие прошли с шествием и по улицам Киева. Также был перекрыт участок трассы Киев-Харьков. Правительство Украины ввело обязательную вакцинации для учителей, медработников и некоторых других категорий бюджетников.-0-