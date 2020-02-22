В Европе три человека стали жертвами коронавируса, и два из них – в Италии

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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии зафиксировали две смерти от коронавируса COVID-19 из трех в Европе. Об этом пишет издание ANSA. По информации издания, вторая жертва - женщина в Ломбардии. Неизвестно, как заразился первый умерший от коронавируса 78-летний житель региона Венето, который не был в Китае и не контактировал с людьми из Азии. Уже более 200 человек в Италии прошли обследование на коронавирус и ждут результатов тестов. По сообщению агентства, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии достигло 51 человек. В северной области Ломбардии зафиксировано 39 случаев заражения, еще 12 человек заразились в регионе Венето. Выявлен человек с симптомами коронавируса в центральной области Умбрия, который мог заразиться в Ломбардии. Сейчас этот мужчина изолирован. Самое настораживающее состояние у 38-летнего пациента в городке Кодоньо в Ломбардии.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!